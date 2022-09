Tanti auguri a Olivier Giroud: il bomber francese compie 36 anni!

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Altra giornata di festa in casa rossonera. Oggi compie 36 anni Olivier Giroud, uno dei grandi protagonisti del Milan attuale: decisivo nella cavalcata per lo Scudetto della scorsa stagione, decisivo in questa primissima parte dell'anno. Il bomber francese, che non sente il peso dell'età, è entrato nel cuore dei tifosi con la doppietta nel derby dello scorso febbraio in cui è cambiata la storia del campionato: Olivier si è girato e non si è fermato più. Con il Milan ha collezionato 47 presenze complessive condite da 19 gol e 5 assist. Di seguito il post di auguri dedicato dalla redazione di MilanNews.it al numero 9 rossonero. Tanti auguri Olivier!