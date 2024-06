Tanti auguri a... Pierre Kalulu! Il francese compie 24 anni

vedi letture

Giorno di festa in casa rossonera, oggi 5 giugno è il compleanno di Pierre Kalulu! Il francese compie 24 anni al termine di una stagione molto sfortunata che lo ha visto ai box per infortunio per ben tre volte. Per questa ragione il suo ventiquattresimo anno di età lo ha visto poco impegnato in campo: quest'anno solamente 11 presenze tra Serie A, Champions League ed Europa League. La speranza è che dalla prossima stagione Pierre possa tornare a esprimersi sui livelli che aveva mostrato soprattutto nell'anno dello scudetto, in cui era stato uno dei migliori giocatori di tutta la squadra.

La redazione di MilanNews.it si unisce nell'augurare un felice compleanno a Pierre Kalulu, difensore rossonero!