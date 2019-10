Tanti auguri a Rade Krunic!!!

È il suo primo compleanno in rossonero e arriva a distanza di poco tempo dall'esordio ufficiale - a San Siro - in maglia Milan, dopo le amichevoli estive. Oggi, 7 ottobre, Krunić festeggia 26 anni! Nonostante il ko con la Fiorentina, da inizio ripresa Rade ha fatto il massimo per dare una mano alla squadra. Da adesso in poi ci saranno tante altre occasioni per scendere in campo e diventare sempre più importante per il gruppo, che lo ha accolto a braccia aperte e ha bisogno anche delle sue qualità. Auguri Rade!