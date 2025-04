Tanti auguri a Santiago Gimenez che oggi compie 24 anni

Un assist e tre gol nelle prime cinque partite. L'inizio di Santi Gimenez con la maglia del Milan è stato fantastico, non così il prosieguo. Dall'eliminazione in Champions contro il Feyenoord a ora il suo rendimento è crollato, sia per gol che per assist. Zero in dieci presenze, più un infortunio che gli ha fatto saltare l'ultima gara dove, comunque, sarebbe stato probabilmente inserito a sfida in corso. Di fatto ha perso - almeno temporaneamente - il posto in favore di Tammy Abraham.

Eppure era stato il grande acquisto del mercato di gennaio. Con il Feyenoord era stato decisivo in Champions, portando ai playoff il club olandese. Trentacinque milioni e diverse settimane di trattative per portarlo a Milano, salvo poi non metterlo in condizione, finora, di dimostrare tutto il suo potenziale.

Così Santi Gimenez non è ancora salito sul banco degli imputati, ma il rischio che lo faccia a breve è tutt'altro che escluso. Perché è evidente che, come tutti i centravanti, i gol non siano un accessorio. Soprattutto se vieni pagato 35 milioni a gennaio e dovresti fare la differenza contro la tua ex squadra, riuscendoci sì e no, con uno squillo al ritorno vanificato poi dall'espulsione di Theo Hernandez. Oggi Santi Gimenez compie 24 anni.