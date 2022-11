Tanti auguri a Sergino Dest che oggi compie 22 anni!

MilanNews.it

Oggi è un giorno speciale per Sergino Dest che festeggia il suo primo compleanno da giocatore del Milan: il giovane terzino americano, arrivato in estate a Milanello in prestito con diritto di riscatto dal Barcellona, compie oggi 22 anni. Questo il post di auguri del club di via Aldo Rossi su Twitter: