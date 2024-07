Tanti auguri a...Tommaso Pobega! "Tommy" compie oggi 25 anni

Giornata di festa in casa Milan: il centrocampista rossonero Tommaso Pobega compie oggi 25 anni. Il compleanno del classe '99 arriva nel bel mezzo della preparazione estiva del nuovo Milan di Paulo Fonseca, che sabato pomeriggio alle 17.30 sarà impegnato contro il Rapid Vienna per la prima "sgambata" ufficiale della stagione.

Cresciuto nel settore giovanile del Milan, dopo una serie di esperienze in prestito Tommaso Pobega è entrato a far parte in pianta stabile della rosa rossonera. Da quando veste la maglia del Diavolo, il centrocampista italiano è sceso in campo in 42 occasioni fra Coppa Italia, Serie A, Champions League ed Europa League, togliendosi anche la soddisfazione di segnare tre reti.

Tutta la redazione di MilanNews.it si unisce agli auguri a Tommaso Pobega!