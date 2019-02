Tanti auguri ad Hakan Calhanoglu!!!

Un giocatore importante che indossa un numero importante: il 10 del Milan. Calhanoglu è un elemento cardine per la squadra: Mister Gattuso punta forte su di lui, come ala offensiva o mezzala nel 4-3-3 o anche come esterno nel 4-4-2. Una soluzione tattica molto utile e dalle caratteristiche tecniche importanti. Oggi, 8 febbraio, Hakan compie 25 anni! Nel 2018/19 ha già collezionato 28 presenze, un gol e ben 10 assist tra campionato e coppe. Numeri da migliorare in questo finale di stagione per essere ancora più determinante in fase realizzativa. Tanti auguri Calha!