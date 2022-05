Tanti auguri di compleanno a Walter Junior Messias!

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Primo compleanno rossonero per Walter Junior Messias che oggi compie 31 anni. L'esterno brasiliano, nato a Ipatinga, arrivato in prestito l'estate scorsa dal Crotone, in questa sua prima stagione a Milanello ha collezionato tra campionato, Champions e Coppa Italia 31 presenze condite da 6 gol e 1 assist. Memorabile il suo primo timbro con il diavolo, nella notte del Wanda Metropolitano, il giorno in cui il Milan è tornato a vincere una partita di Champions League. I profili ufficiali del Milan hanno dedicato un post al numero 30 e la redazione di MilanNews.it si unisce agli auguri. Buon compleanno Junior!