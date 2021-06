Tanti auguri, Natasha Dowie!

Sono 33 le candeline spente oggi da Natasha Dowie, classe 1988 ed ex attaccante del Milan Femminile. La calciatrice inglese vanta numerose esperienze in diversi campionati esteri e diversi titoli sia individuali che con club. Cresciuta nelle giovanili del Watford, si fa subito notare per le sue doti tecniche che la porteranno alla promozione in prima squadra. Nel 2007 esplode il talento della calciatrice inglese: contesa tra diverse squadre importanti – tra le quali anche l’Arsenal, decide di vestire infine la maglia dell’Everton. Dal 2007 si apre così un ciclo ricco di successi con le Blues: non solo la partecipazione alla Uefa Women’s Champions League, ma anche il titolo dell’FA Women’s Premier League Cup. Al suo terzo anno all’Everton, la Dowie confermerà la tecnica e la tenacia che la contraddistinguono, diventando di fatto la protagonista di una nuova stagione stratosferica. Non solo ha l’occasione di partecipare all’FA Women’s Cup, la Coppa più prestigiosa riservata alle società di calcio femminili, ma contribuisce alla vittoria finale segnando una doppietta personale proprio contro l’Arsenal. La scia vincente non termina qui. Nel 2012 viene annunciato il suo arrivo al Liverpool. La sua prima stagione con le “Reds” si rivela un vero e proprio successo, conquistando prima l’FA Women’s Premier League Cup e poi il titolo di miglior marcatrice del campionato inglese, con ben 13 reti in 14 incontri giocati. Dopo aver vinto il Campionato inglese per la seconda volta di fila, Dowie accetta un prestito di due mesi alla Melbourne Victory, squadra che gioca la massima serie del campionato australiano. Prima di approdare rossonero nel 2020, la calciatrice inglese avrà modo di sperimentare il campionato statunitense, vestendo la maglia del Boston Breakers e collezionando 10 reti su 30 presenze, il campionato svedese con il Linköping e quello norvegese con il Vålerenga.

Il Milan

Nell’estate del 2020 Natasha Dowie diventa ufficialmente una giocatrice rossonera. Il suo arrivo apporta tanta qualità e tecnica alla rosa di mister Ganz, grazie alle esperienza in diversi campionati esteri. Il tecnico rossonero punta fin da subito su di lei, facendola debuttare già dalla prima giornata di Serie A Femminile 2020-2021, durante Milan – Florentia, match vinto dalle padrone di casa per 1-0. Una settimana dopo, più precisamente durante San Marino – Milan, contribuisce alla vittoria finale per 0-5 realizzando la sua prima doppietta personale. Che le premesse fossero ben chiare era ovvio, ma il talento di Dowie va ben oltre le aspettative. Arrivata in punta di piedi, la numero 10 si dimostra fondamentale per l’attacco rossonero, sia per quantità che per qualità: sono infatti ben 12 le reti complessive totalizzate in Serie A in 21 presenze. Con questo bottino, Tash si posiziona al secondo posto della classifica delle marcatrici rossonere (al primo posto troviamo capitan Giacinti a quota 18 reti). Determinante non solo in Serie A, ma anche in Coppa Italia Femminile: memorabile è infatti la sua doppietta nella semifinale di ritorno contro l’Inter e l’assist per Vero Boquete. La partita, conclusasi poi con il punteggio di 4-2, aveva permesso alle rossonere la qualificazione in finale, persa poi ai calci di rigore contro la Roma. Qualche giorno fa è stata proprio lei a ufficializzare sul suo profilo Instagram il passaggio al club inglese del Reading Women FC. La sua esperienza in rossonero, seppur breve, è stata fondamentale sia per la sua crescita personale che per il raggiungimento dell’obiettivo Champions League.