Tanti inglesi via dalla Premier, Abraham: "Prima non ricordo tanti britannici andare a giocare in Italia o in Bundesliga"

L'acquisto dell'ultimo minuto del Milan nello scorso mercato estivo è stato Tammy Abraham. Il centravanti inglese è stato scelto per rimpolpare un reparto altrimenti scarno e per dare il cambio ad Alvaro Morata, anche lui appena arrivato dalle parti di Milanello. Se l'impatto era stato ottimo, con il tempo il britannico - complice qualche atteggiamento non consono e qualche infortunio - si è un po' perso. Recentemente ha ritrovato un po' di feeling con il campo ed è stato intervistato alla BBC Sport.

Le parole di Abraham sui tanti giocatori ex Chelsea che vinse la Youth League oggi professionisti ad alti livelli: "Sembra che qualcosa stia sicuramente cambiando. Prima non ricordo tanti giocatori britannici andare via a giocare in Italia, in Bundesliga… Adesso sento che ci sono giocatori che vogliono farlo e vedono che le cose vanno bene, che è ok. Nel Chelsea che ha vinto la Youth League c’era Solanke, Tomori, Ola Aina, Loftus, Mason Mount, Chalobah… Sapevamo di essere buoni giocatori, eravamo affamati e appassionati: volevamo farcela, fare bene”.