Contro il Parma i ragazzi di Pioli hanno disputato un'ottima gara, e a dimostrarlo sono le statistiche: il Milan non effettuava così tanti tiri (27) in un match di Serie A da ottobre 2018 contro il Genoa (28 in quel caso) e non ha subito alcun tiro nello specchio in una partita di Serie A per la prima volta da febbraio 2018 contro la SPAL.