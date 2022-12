Tanto recupero al Mondiale? Collina: "La gente vuole vedere più calcio"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pierluigi Collina ha parlato dei recuperi molto lunghi che stanno facendo discutere molto al Mondiale in Qatar. Queste le sue parole riportate da Sky Sport: "Il tema delle partite che durano anche meno di 50 minuti di gioco effettivo è qualcosa che ci portiamo dietro da tempo. La gente vuole vedere più calcio e noi come FIFA e come IFAB abbiamo chiesto in questi anni di fare qualcosa per provare ad avere più tempo giocato durante le gare.