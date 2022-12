Tardelli: "Del Piero alla Juve? Lo ha fatto il Milan con Maldini ed il risultato è stato ottimo"

MilanNews.it

Il terremoto di questi giorni in casa Juventus potrebbe riportare in bianconero Alessandro Del Piero, con un ruolo importante nel nuovo Cda. Una figura carismatica, con il Dna bianconero e che quindi ha le caratteristiche ideali per aiutare il club torinese in questa difficile fase storica. Ne è convinto l'ex campione del mondo Marco Tardelli, come dichiara attraverso le colonne de La Stampa: "Caro John Elkann, mi piacerebbe vedere insieme alla nuova dirigenza degli ex giocatori che potrebbero dare una mano importante nell'area sportiva. Lo ha fatto il Milan con Maldini ed il risultato è stato ottimo. Mi sembra che i nomi di Del Piero, Marchisio e Chiellini siano i papabili, ma con incarichi ben precisi e possibilità decisionali". Tardelli poi conclude: "In quei ruoli non servono amici del presidente o uomini immagine, ma gente che conosce lo sport , i suoi segreti, i suoi valori e soprattutto lo ama".