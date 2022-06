Tardelli: "Dove vorrei giocare oggi? Nel Milan perchè ha fatto un lavoro di squadra"

MilanNews.it

© foto di Lorenzo Marucci

Il Campione del Mondo del 1982 Marco Tardelli è stato intervistato sulla Repubblica uscita in edicola questa mattina proprio sul trionfo di quasi 40 anni fa al Mondiale spagnolo. Nonostante questo c'è stato tempo per parlare anche di attualità e alla domanda sulla sua preferenza di una squadra in cui gli pacerebbe giocare oggi, Tardelli ha risposto: "In Italia nel Milan perchè è stato capace con Maldini di fare un lavoro di squadra, all'estero nel Real per lo stesso motivo".