Tardelli nostalgico: "Con Pioli le cose non andavano così male..."

vedi letture

Intervistato questa mattina dai taccuini del QS, l'ex Juventus ed Inter Marco Tardelli è intervenuto su alcuni dei più importanti temi d'attualità in Serie A, soffermandosi anche sul Milan e sul momento che sta attraversando la formazione di Sergio Conceiçao, nona in classifica nonostante la vittoria (in rimonta e sofferta) di sabato a Lecce:

"Credo che stiano pagando errori della società, c'è troppa confusione. Eppure i giocatori sono di qualità. Con Pioli le cose non andavano così male...".

A questa confusione il Milan starebbe cercando di porre rimedio andando alla ricerca di un direttore sportivo che possa fungere da collante tra l'area sportiva e quella societaria, figura che quest'anno è mancata nonosntate la costante presenza a Milanello di Ibrahimovic e Moncada. I principali candidati sono Fabio Paratici e Igli Tare, con Tony D'Amico dell'Atalanta subito dietro.