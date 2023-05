Tardelli su De Ketelaere: "Non gli riesce niente, si vede il terrore in volto"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Marco Tardelli, ospite di 90° Minuto, ha parlato così della prestazione odierna di Charles De Ketelaere contro la Cremonese di Ballardini: "Se il Milan avesse avuto dei titolari in partenza, avrebbe potuto fare un risultato positivo. Mi dispiace molto per De Ketelaere, si vede proprio il terrore in volto, non gli riesce niente. Mi dispiace molto per lui".