Tare: "Conceiçao scelta intelligente: lavora su ogni dettaglio e ha molta esperienza"

Volto della Serie A prima da giocatore e poi da direttore sportivo, legato indissolubilmente alla Lazio, in esclusiva per Tuttomercatoweb.com Igli Tare analizza i principali temi che riguardano il nostro campionato.

Infine il Milan. Una stagione di lati e bassi, prima l'esonero di Fonseca e poi la Supercoppa.

“Scelta intelligente quella di prendere Conceicao. È molto esigente, lavora su ogni dettaglio e vuole la squadra molto aggressiva. In futuro si vedrà il suo lavoro. Il Milan è molto indietro in classifica e non convince ancora nel gioco, anche mercoledì in Champions ha vinto soffrendo. Ma la società ha fatto una scelta corretta, quella di portare in Italia un allenatore che ha molta fame ma soprattutto esperienza, che serve molto a un gruppo di giocatori comunque di qualità”.