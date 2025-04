Tare: "Non ho rilasciato nessuna intervista su Milan e allenatori"

"Non ho rilasciato nessuna intervista su Milan e allenatori". È quanto tiene a precisare a LaPresse l'ex direttore sportivo della Lazio Igli Tare, in merito a presunte interviste in Albania in cui avrebbe parlato di Milan e di allenatori in odore di poter passare sulla panchina rossonera la prossima stagione. Saltato l'arrivo di Paratici, Tare è uno dei nomi che circolano per il futuro ruolo di ds dei rossoneri.

Nelle scorse erano circolate sui social delle dichiarazioni che erano state attribuite a Tare, ospite ieri ad una tv albanese per commentare le gare di Champions League, anche in merito ad un suo possibile approdo al Milan. Dal diretto interessato, però, è arrivata una secca smentita in quanto non ha rilasciato nessuna intervista su un suo possibile futuro nel club rossonero e sui suoi alleantori italiani preferiti.