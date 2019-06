La contromossa di Lotito - che ha proposto a Tare il rinnovo del contratto - ha spiazzato il Milan, che ora deve puntare altrove. Le alternative non mancano. Come riporta La Gazzetta dello Sport, in lizza ci sono Frederic Massara, che ha concluso da poco l’esperienza da direttore sportivo alla Roma, Giovanni Sartori dell’Atalanta e Carlo Osti dalla Sampdoria.