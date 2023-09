Tare su Pioli: "Si vede la sua mano su come ha integrato i nuovi"

Igli Tare, ex Ds della Lazio, ha parlato alla Gazzetta dello Sport anche di Stefano Pioli, con cui ha lavorato in passato in biancoceleste. Queste le sue parole sia sull'ascesa del tecnico rossonero che sul momento attuale: "Pioli è arrivato al Milan con un bagaglio più vario e diverse esperienze. La parentesi all’Inter lo ha aiutato, ma pure quanto vissuto alla Lazio e alla Fiorentina l’ha preparato per il salto definitivo.

Aveva la giusta maturità già al momento dell’arrivo a Milano, poi la sua crescita l’abbiamo vista fino allo scudetto. La sua mano si vede nel modo in cui ha integrato i nuovi: Pulisic, Reijnders, Loftus-Cheek, gente che dà ritmo e cambia la partita. Come il Milan, anche l’Inter ha fatto un mercato interessante, stuzzicante, modificando l’assetto offensivo. Credo che le due squadre se la giocheranno per mesi"