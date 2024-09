Tassotti: "Pavlovic può aiutare ma tutto dipende da come difendi"

vedi letture

Inizio di stagione travagliato per il Milan. I rossoneri hanno iniziato il ciclo di Paulo Fonseca come peggio non avrebbero potuto: nelle prime tre giornate contro Torino, Parma e Lazio il Diavolo ha ottenuto solo due punti e incassato una sconfitta con la squadra emiliana neopromossa. Sul banco degli imputati allenatori, giocatori e società. Tanta perplessità per una fase difensiva che se possibile sembra essere peggiorata anche rispetto all'anno scorso. Di questo ha parlato l'ex difensore e vice allenatore rossonero Mauro Tassotti, in un'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport.

Le parole di Tassotti sul nuovo acquisto Strahinja Pavlovic: "Pavlovic può aiutare la squadra, ha qualità come le hanno gli altri difensori. Ma tutto dipende da come difendi, dalle conoscenze che hai, più che dalle qualità dei singoli. Il Milan ha subito tanto perché finora è stata una squadra slegata. Serve un reparto che si muova insieme, con armonia. E gli altri ad aiutare, a partire dagli attaccanti. Questa è la mentalità che deve avere chi gioca nel Milan. Così potrà mantenere le ambizioni di inizio stagione".