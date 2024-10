Tassotti sull'attuale Milan: "Devono risolvere un po' di cose interne, ma la rosa è di grande qualità"

Mauro Tassotti, ex difensore del Milan e successivamente anche allenatore, è intervenuto così direttamente dal Festival dello Sport, un'occasione per omaggiare il Milan degli invicibili allenati da Fabio Capello nel 1994. Queste le risposte dell'ex milanista:

L'emozione e la forza di quel gruppo

"E' rimasta una bella amicizia con il Dottor Galliani e con il resto dei miei ex compagni, è sempre emozionante ritrovarsi dopo tanto tempo".

Un Milan dominante

"Quando abbiamo vinto nel 1994 la finale di Champions, tutti si ricordano come avevamo ottenuto quella vittoria in finale, il modo in cui abbiamo vinto oltre alla vittoria in sè. Avevamo un gioco che schiacciava gli avversari, quindi anche la filosofia di calcio era diversa".

Il Milan di oggi

"E' un altro momento, il mio Milan comprava i Palloni D'oro. Adesso i rossoneri non sono in un bel momento, ci sono cose che vanno chiarite, perchè secondo me il Milan ha dei grandi giocatori anche oggi. I leader devono sentirsi loro, a volte può essere anche il gioco, non per forza un giocatore in particolare".