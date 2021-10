Tatarusanu e il Milan: un anno fa la sua unica presenza in Serie A con i rossoneri

Molto probabilmente fra i pali del Milan nella sfida contro il Verona ci sarà Ciprian Tatarusanu. In attesa che il neo acquisto Antonio Mirante si ambienti in rossonero, sarà il portiere rumeno a difendere la porta della squadra di Stefano Pioli. Arrivato nell’estate dell’anno scorso al Milan, Tatarusanu ha collezionato una sola presenza in Serie A con i rossoneri: il 26 ottobre 2020 nel 3-3 contro Roma. In pratica il classe 1986 non gioca nel massimo campionato da un anno. Dopo quella partita per lui solo altre 2 presenze, a gennaio 2021 nelle sfide di Coppa Italia contro il Torino e contro l’Inter.