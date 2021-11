Tatarusanu, errori che pesano: le pagelle del portiere rossonero

È stato certamente uno dei peggiori in campo al Franchi. L’errore di Tatarusanu nel primo tempo, in collaborazione con Gabbia, ha di fatto indirizzato il match. Il portiere rumeno, dopo gli elogi meritati nel derby, è finito nel mirino della critica per via della deludente prestazione offerta ieri. Stamane i giudizi dei quotidiani sportivi non lasciano spazio ad altre interpretazioni.

Corriere dello Sport 4,5: "Sul vantaggio viola, si lascia scappare il pallone di mano in maniera quasi grottesca. Poi, Vlahovic lo dribbla per il momentaneo 3-0".

Tuttosport 4: "Prima volta da ex contro la “sua” Fiorentina, interrompe la “lunadimiele” rossonera con una paperonza che cancella le prodezze del derby".

La Gazzetta dello Sport 4,5: "Indirizza la partita con un errore incredibile. Sul raddoppio viola è anche un po’ sfortunato, ma Saponara lo sorprende proprio allo scadere del primo tempo. Sul terzo, il buco difensivo è totale".