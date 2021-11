Tatarusanu: "Ho fatto di tutto per aiutare Mike. Ci troviamo bene".

Intervistato a MilanTv, Ciprian Tatarusanu ha parlato così del rapporto con Maignan: “Dall’inizio il nostro rapporto è stato molto buono, quando Mike è arrivato io, parlando francese, ho fatto di tutto per aiutarlo, per mostrargli quello che vogliono i preparatori dei portieri e quello che chiede il campionato italiano. Lui è stato molto bravo, perché da subito ha fatto molto bene. Purtroppo si è fatto male, anche Plizzari, mi dispiace per loro. Anche io sono stato infortunato in passato, so cosa vuol dire avere un infortunio che ti tiene fuori 2-3 mesi. Antonio (Mirante, ndr) già lo conoscevo, è un portiere con molta esperienza. Ci troviamo bene, lavoriamo bene, abbiamo un buon rapporto con i preparatori. È importante essere felici perché siamo qua ogni giorno e ci deve piacere quello che facciamo”.