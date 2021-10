Tavelli: "Pioli? Pochi allenatori sono riusciti ad incidere così senza fare proclami"

Intervenuto a Sky Sport 24, Fabio Tavelli ha parlato del Milan di Stefano Pioli. Queste le sue dichiarazioni: "L’atteggiamento low profile viene anche dal fatto che il Milan arrivava da stagioni non particolarmente esaltanti e credo che questo sia l’atteggiamento che Pioli sente più suo. Mi stupirebbe moltissimo se dovessi sentirgli utilizzare frasi o toni che appartengono di più ad altri. Con questa forza calma è riuscito ad entrare nel cuore dei suoi giocatori, non è un caso che sembrano tutti voler dare di più. Credo che ormai non gli allenatori non possano più insegnare calcio, devono gestire gli uomini e i talenti: lui lo sta facendo benissimo. Credo che pochi allenatori siano riusciti ad incidere in maniera così importante senza fare proclami e senza aver bisogno di titoli, perché Pioli non ha ancora vinto nulla e gli auguriamo di vincere tanto in carriera perché evidentemente umanamente se lo merita. Riuscire a farlo senza un pedigree alle spalle è un segnale di grande valore. Poi che il Milan a Porto ha giocato male dobbiamo anche dirlo, è evidente che il Milan che sta giocando in campionato ha un rendimento diverso. Poi forse il gol non era da convalidare ma nel complesso la squadra non ha meritato, cosa che invece doveva certamente accadere con l’Atletico Madrid. Il Milan non è ancora fuori. Certo, c’è una montagna vera ma Pioli è un appassionato di biciclette…”.