Tebas: "Florentino Perez a capo del nuovo progetto Superlega. Anche questo sarà un flop"

Nuovo attacco del presidente de LaLiga, Javier Tebas, al progetto Superlega. Sport riporta le dichiarazioni del dirigente, che assicura come Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, sia a capo di un altro progetto che andrebbe contro la UEFA e la Premier League inglese: "La Superlega è un concetto nato tanti anni fa dai grandi club e soprattutto da Florentino, più del Real Madrid stesso, in cui le big credono di dover dominare e comandare tutto come reddito o distribuzione"

"So che stanno lavorando a un altro progetto, perché quello precedente ha già fallito e sanno già che le inglesi non ci saranno. Anche quest'altro progetto sarà un fallimento. È un progetto più continentale senza le squadre inglesi e che non va solo contro la UEFA, ma contro la Premier".