Tecca: "Anche senza Ibra il Milan ha trovato giocatori capaci di incidere"

Massimo Tecca, intervenuto a Sky Sport 24, ha detto la sua in vista del derby di sabato: "Ci aspetta una grande derby, ci sono protagonisti molto importanti. La bella notizia per Pioli è che anche senza Ibra il Milan ha trovato giocatori capaci di incidere, come Calhanoglu, Theo Hernandez... Bisogna capire a che livello è tornato Ibra, immagino si sia preparato in maniera scrupolosissima".