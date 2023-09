Tegola Krunic: ecco come cambia il centrocampo senza il bosniaco

Come già riportato, Rade Krunic nel corso di Milan-Verona ha riportato una lesione del bicipite femorale destro, che verrà valutata tra 10 giorni costringendo il centrocampista bosniaco classe 93' a saltare le partite di campionato contro Cagliari, Lazio, Genoa e in Champions League contro il Borussia Dortmund. Un'assenza che peserà e non poco nello scacchiere tattico di mister Pioli, da sempre estimatore massimo del giocatore ex Empoli. La squadra rossonera modificherà quindi il centrocampo sin dalla trasferta di Cagliari, con la possibilità di vedere Yacine Adli nel ruolo di regista basso.

Le possibilità di schierare anche Reijnders o Loftus-Cheek restano comunque alte, in modo tale da poter alternare fluidità di manovra e palleggio con l'olandese, insieme alla giusta quantità di muscoli e strappi in velocità, caratteristiche tecniche dell'ex centrocampista del Chelsea. Anche la prova, positiva, di Yunus Musah può considerarsi un'ottima risposta per Stefano Pioli, che nonostante l'assenza di un giocatore fondamentale come Krunic, potrà contare sull'impiego degli altri centrocampisti in rosa.