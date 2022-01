Telegraph - Milan, piace Zalan Vancsa del MTK Budapest. Ma il City è ad un passo dall'acquisto

Secondo quanto riportato dal Telegraph il Manchester City è a un passo dall'acquisto di Zalan Vancsa, ala sinistra dell'MTK Budapest. Soli 17 anni, ha già all'attivo 16 presenze in questa stagione con la prima squadra e si è distinto in UEFA Youth League, dove ha realizzato 5 reti in 4 partite. Il giocatore è seguito anche dal Milan, oltre a Bayern e Siviglia.