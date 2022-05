Telegraph - Tomori protagonista dello scudetto: Milan pronto ad offire un nuovo contratto

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Come riportato dal 'Telegraph', il Milan è pronto a proporre un nuovo contratto, con adeguamento, a Fikayo Tomori. Il centrale rossonero è stato protagonista assoluto della scalata rossonera verso il successo dello scudetto, oltre a piacere molto a Paolo Maldini, fan dell'inglese e per il quale ha deciso di spendere una grossa cifra per riscattarlo dal Chelsea nella scorsa estate.