Teocoli: "Il Milan è un amore che non finisce mai. L’ultima maglia che mi porto davvero dentro? La 22 di Kakà, che giocatore meraviglioso"

vedi letture

Teo Teocoli, noto comico e grande tifoso milanista, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport della sua passione per il Milan: "Il Milan è un amore che non finisce mai. L’ultima maglia che mi porto davvero dentro? La 22 di Ricky Kakà: che giocatore meraviglioso, con quei suoi tiri a mezz’aria... Non mi ci faccia pensare che mi viene la malinconia. Ne avevamo pure uno che gli assomigliava di viso (De Ketelaere ndr), poi si sono accorti che era anche bravo e l’hanno venduto all’Atalanta.

Gli ultimi tempi non sono stati felicissimi per noi tifosi rossoneri. Pensi che mi è successo per la prima volta in vita mia di dimenticare una sera che giocasse il Milan. Quando l’ho scoperto il giorno dopo, sono rimasto quattro ore seduto sul marciapiede (ride, ndr). E poi me lo faccia dire, mi innervosisce vedere la squadra di oggi con divise gialle, viola, verdi, rosa... Io sono affezionato alle strisce rossonere, come quelle della maglia storica che hanno presentato ieri. Bellissima. Al massimo tollero la bianca, che ci ha portato bene in tante finali. Ma capisco che ai giorni nostri contino i soldi, gli sponsor... È un po’ come la mia Milano: oggi costruiscono grattacieli su grattacieli, ma io resto affezionato alla Martesana e ai Navigli, dove il mio amico Jannacci amava sentire poeti e musicisti di strada. Solo le persone restano sempre uguali, anche se adesso si dice 'vado all’happyhour' mentre aimiei tempi 'mi prendo la ciuca' (ride ndr)".