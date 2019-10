Teotino: "Difficile pensare ad un Milan senza Suso"

Gianfranco Teotino, intervenuto su Radio Sportiva, ha parlata così di Suso e di quello che lo spagnolo può dare al Milan: "Suso? Continuo a considerarlo uno dei non tanti giocatori del Milan in grado di fare la differenza con le sue giocate. Vero che l'impegno ogni tanto è venuto meno, ma ancora non c'è stato un allenatore che abbia fatto a meno di lui. Mi resta difficile in questo momento pensare ad un Milan senza Suso, anche se vorrei vedere un giocatore più applicato e decisivo".