Teotino: "Giovani? In Italia poca fiducia, bisogna rischiare di più"

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Gianfranco Teotino ha parlato della poca fiducia che viene data in Italia ai giovani: "In Italia c'è troppa poca fiducia nei calciatori giovani e si impiega troppo tempo a metterli in campo, anche per verificare se il loro talento ha o non ha consistenza a livelli più alti. Spero che i nostri allenatori abbiano voglia di rischiare di più"