Gianfranco Teotino, intervistato da Radio Sportiva, ha parlato così delle difficoltà del Milan: "I giocatori acquistati hanno avuto un rendimento inferiore, a partire da quelli che hanno una considerazione internazionale importante, come Rebic. Il Milan fa pochi gol, non riesce ad essere incisivo, quindi avrebbe bisogno che in attacco giocassero gli attaccanti e non i centrocampisti".