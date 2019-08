Teotino: "Il Milan non è partito bene, con quattro giocatori fuori ruolo le cose si complicano"

Gianfranco Teotino, intervenuto a Radio Sportiva, ha detto la sua sull'esordio dei rossoneri in campionato: "Il Milan non è partito bene, anche se in questo inizio stagione non ho visto molte squadre correre tanto. Forse la Fiorentina nei primi 20 minuti con il Napoli. Se poi metti quattro giocatori fuori ruolo, come ha fatto Giampaolo, le cose si complicano"