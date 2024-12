Teotino: "Il Milan non ha fiducia in se stesso. Uscita di Pulisic determinante"

vedi letture

Il Milan cade a Bergamo, senza attaccare nel secondo tempo, e crolla a -12 dall'Atalanta che vince 2-1 ed è per una notte capolista del campionato di Serie A. Negli studi di Sky Sport, al termine della gara, ha parlato il giornalista Gianfranco Teotino offrendo la sua opinione sulla partita. Le sue parole.

Le parole di Teotino sulla situazione del Milan: "Questa squadra non ha molta fiducia in se stessa, ogni gol subito è un ulteriore colpo di piccone. L’uscita di Pulisic è stata un fattore determinante ed era il più decisivo nello squilibrare il tipo di difesa dell’Atalanta. Come è uscito, il Milan ha cambiato faccia. E in generale questo schieramento con Leao costretto a fare la seconda punta non mi convince: lo depotenzia. Non è un caso che il gol nasca da una delle poche giocate alla Leao".