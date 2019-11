Termina 2-2 la super sfida tra Milan e Juve, ko della Roma con la Florentia

Roma,17 novembre 2019 – Allo stadio “Brianteo" il big match tra Milan e Juventus si conclude con un combattuto 2-2 e un punto a testa. La formazione bianconera va avanti due volte nel punteggio: con la sfortunata autorete di Fusetti al 20’ e con il gol della subentrata Staskova all’81’; ma le padrone di casa reagiscono e recuperano in entrambe le occasioni grazie alla solita Conc a inizio ripresa e a Vitale, che al 93’ raccoglie il cross di Tucceri su calcio di punizione e con un colpo di

testa perfetto infila Giuliani. Finisce 2-2 il secondo posticipo della sesta giornata di Serie A, che consegna alla classifica un grande equilibrio (Juventus a 16 punti, Milan a 14, Fiorentina a 13 e Roma a 12). Turno negativo invece per la squadra di Betty Bavagnoli, che perde in casa della Florentia dopo quattro vittorie consecutive. Il match si sblocca all'11' con la rete di Martinovic, le giallorosse non riescono a trovare la rete del pari e a inizio ripresa subiscono il raddoppio delle

padrone di casa con Kelly. Niente da fare per le capitoline, che accorciano le distanze al 62' con Thomas ma non concretizzano le occasioni per il 2-2 nel finale di partita. La Roma torna sconfitta sul campo e di nuovo quarta in classifica, ad una lunghezza di distanza dalla Fiorentina. La Serie A scenderà in in campo il prossimo weekend, con la super sfida Juventus-Roma.