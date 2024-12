Terracciano: "Dobbiamo saperci isolare: abbiamo cercato di tenere l'atmosfera giusta"

Filippo Terracciano, giocatore del Milan, è intervenuto in conferenza stampa al termine della gara vinta dai rossoneri in casa dell'Hellas Verona. Le sue parole sull'ambiente all'interno della squadra all'interno di un momento non facile.

È stato difficile preparare la partita con la contestazione dei tifosi?

"Siamo giocatori di alto livello, quindi dobbiamo saperci isolare dalle cose che non sono sotto il nostro controllo. Abbiamo cercato di tenere l'atmosfera giusta, portando poi la giusta intensità in campo".

Questo il tabellino ufficiali di Hellas Verona-Milan 0-1, gara valevole per la diciassettesima giornata di Serie A 2024/2025:

HELLAS VERONA-MILAN 0-1

Marcatori: 11' st Reijnders (M)

LE FORMAZIONI

HELLAS VERONA (3-5-1-1): Montipò; Dawidowicz (1' st Daniliuc), Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Belahyane (35' st Tengstedt), Duda, Kastanos (15' st Serdar), Lazovic (28' st Mosquera); Suslov; Sarr (1' st Livramento). A disp.: Perilli, Magro, Faraoni, Bradaric, Dani Silva, Magnani, Alidou, Cisse, Corradi All. Paolo Zanetti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Royal (43' st Tomori), Gabbia, Thiaw, Jimenez; Terracciano, Fofana; Chukwueze (25' st Calabria), Reijnders, Leao (32' pt Theo Hernandez); Abraham. A disp.: Sportiello, Raveyre, Pavlovic, Liberali, Zeroli, Camarda. All. Paulo Fonseca.

Arbitro: Livio Marinelli della sezione di Tivoli

Recupero: 4' 1T; 5' 2T

Ammoniti: 25' pt Emerson Royal (M), 35' pt Dawidowicz (HV)

Note: 45' +1 st espulso Sogliano, ds Verona