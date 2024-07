Terracciano non ha convinto il Milan: può partire in prestito, ci sta già pensando il Torino

Il Torino sta pensando a Filippo Terracciano, jolly che il Milan a gennaio ha prelevato dall'Hellas Verona per circa 4,5 milioni di euro. Una sorta di scippo alla Fiorentina, che aveva mostrato interesse in un primissimo momento, salvo poi essere sopravanzata dai rossoneri.

Queste le parole dell'agente qualche mese fa, confermando proprio l'interessamento del club toscano sull'ex Verona: "Filippo Terracciano è stato vicinissimo alla Fiorentina e a riguardo ho anche dovuto dire un paio di bugie. Purtroppo però il Verona era già troppo avanti con il Milan, ma vi garantisco che è stato davvero molto vicino alla Viola".

Non è andata benissimo, per usare un eufemismo. Tre presenze in campionato, una in Coppa Italia e due in Europa League. Non un ruolino atteso rispetto a un investimento che non è stato poi così a cuor leggero. Terracciano potrà andare via in prestito e il Toro ha già mostrato interesse nel corso delle ultime settimane. Non sarà l'unico milanista a salutare, perché il club cederà anche l'argentino Pellegrino, ma anche uno tra Adli e Pobega: per il primo servirebbe una proposta a titolo definitivo superiore ai 20 milioni di euro. Il secondo ha lasciato un ottimo ricordo in granata e potrebbe esserci un ritorno.