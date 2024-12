Terracciano sui social dopo Sassuolo: "Forza Milan!"

vedi letture

Nuova occasione da titolare per Filippo Terracciano nella gara degli ottavi di finale di Coppa Italia che ieri il Milan ha giocato e stravinto a San Siro contro un Sassuolo versione sparring partner. Non è stata la prima stagionale dall'inizio per l'ex Verona, anzi in diverse altre occasione Fonseca lo ha chiamato in causa per sostituire Theo come ieri, dopo che il francese ha alzato bandiera bianca per una contusione al piede, non grave.

Filippo Terracciano ha sprigionato la sua gioia per il passaggio del turno con un post Instagram in cui è stato scritto semplicemente: "Forzs Milan!". Immancabili i cuori rossoneri.