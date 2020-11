Tesser su Pobega: "Gli auguro di conquistare il Milan"

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, Attilio Tesser, tra le altre cose, ha parlato della crescita di Pobega: "Non sono sorpreso. Tommaso ha nelle sue corde la finalizzazione e i tempi di inserimento. A Pordenone l’anno scorso nella prima parte era capocannoniere. Ha potenza, un grande tiro, qualità importanti. Spezia posto ideale per crescere? Assolutamente si. A differenza di come gioca Milan che gli auguro di conquistare, lui oggi ha caratteristiche indicate per un centrocampo a tre. Con l’esperienza migliorerà ancora. Sono felice di aver contributo, insieme alla società, al suo percorso di crescita. Per lui allenamento e partita sono uguali. Chi ha qualità e fame merita di arrivare".