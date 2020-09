Test con il Vicenza, primo gol con il Milan per Brahim Diaz

Il Milan ha registrato la terza vittoria pre-campionato in altrettante partite di questo pomeriggio. E 'stata una prestazione convincente dei rossoneri, particolarmente impressionanti nel primo tempo, che alla fine hanno vinto 5-1 contro il Vicenza a Milanello. Castillejo (una doppietta) e Colombo hanno entrambi trovato la rete nel primo tempo, con Brahim Díaz e Stanga che si aggiungono al bilancio del Milan dopo la ripresa. Il Diavolo ha segnato 13 gol nel pre-campionato contro Novara, Monza e Vicenza, e anche oggi i giovani coinvolti sono stati in ottima forma. Colombo torna a referto, forte dell'ottimo gol contro il Monza a San Siro, mentre Brahim Díazha insaccato il suo primo gol rossonero per il 4-1 prima di impostare Stanga per segnare il quinto della squadra. Michelis, Maldini e Kalulu, quest'ultimo entrato in contropiede, hanno fatto registrare ottime prestazioni. Pur senza Ibra , che non è stato scelto da Mister Piolo, i rossoneri sono stati convincenti in attacco. È stato così in particolare nel periodo di apertura, durante il quale il Vicenza ha faticato a far fronte alle incursioni del Milan. Dopo il riavvio, Brahim ha mostrato di cosa si tratta , prima combinando con Paquetá e segnando il quarto di Diavolo, e poi fornendo un assist per Stanga. La quarta e ultima partita del precampionato rossonera è in programma sabato 12 settembre alle ore 17:00 CEST , quando si affronteranno gli uomini di Mister Pioli e il Brescia a Milanello.