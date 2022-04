Tevez da Milanello ringrazia il Milan: "Grazie per l'affetto. Il rispetto è reciproco"

© foto di Carlos Tevez

Carlitos Tevez, ex giocatore della Juventus, ha fatto nella giornata di venerdì visita al Centro Sportivo di Milanello. Accolto con una foto da Olivier Giroud, l'argentino si è poi intrattenuto in chiacchiere, saluti e abbracci con Paolo Maldini e Stefano Pioli, prima di chiudere la sua visita con un ringraziamento al club rossonero: "Grazie mille al Milan per avermi ospitato e per l'amore!! Rispetto reciproco".