Thauvin: "La trattativa con il Milan è andata per le lunghe e allora ho scelto il Tigres"

Florian Thauvin la scorsa estate fu molto vicino a vestire la maglia del Milan. Dopo aver lasciato il Marsiglia però, il francese scelse di andare a giocare in Messico, al Tigres. In una intervista pubblicata oggi e riportata sul loro sito dai colleghi di TMW, Thauvin ha dichiarato: “I dirigenti del Tigres sapevano che ero alla fine del mio contratto con il Marsiglia e mi hanno contattato tramite Gignac. Non avevo ancora preso nessuna decisione, anche se c'erano state diverse discussioni col Milan. La trattativa andava per le lunghe, hanno richiesto tempo. Così Gignac mi ha detto che il presidente voleva assolutamente ingaggiarmi. In fondo, penso che stavo aspettando un'esperienza come questa”.