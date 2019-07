Il The Guardian ha pubblicato il miglior undici della Serie A degli anni '80: in questa speciale formazione, sono presenti anche quattro ex rossoneri, cioè Baresi, Rijkaard, Donadoni e Van Basten. Ecco l'undici al completo: Zoff, Bergomi, Baresi, Scirea, Cabrini, Donadoni, Rijkaard, Laudrup, Platini, Maradona, Van Basten.