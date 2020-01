The Telegraph - John Percy: "Reina viene acquisito dall'Aston Villa per la sua esperienza e mentalità vincente"

John Percy, giornalista del 'The Telegraph' è intervenuto sul suo account Twitter per raccontare qualche dettaglio in più sulla trattativa che porterà Pepe Reina all'Aston Villa: "Pepe Reina viene acquisito dall''Aston Villa per la sua personalità, la sua esperienza e la sua mentalità vincente. Il club lo vede come un acquisto importante, ma ha ancora un anno di contratto con il Milan ed in estate tornerà a Milano". Queste le sue parole.