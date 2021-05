The Times - Commissione UEFA elimina la regola del goal in trasferta. Ora serve l'approvazione di ExCo

Come ventilato negli ultimi giorni, la commissione per le competizioni UEFA per club ha deciso di eliminare la regola dei gol in trasferta nel calcio europeo. Ora l'iter di approvazione necessita dell'approvazione di ExCo. Lo riporta Martyn Ziegler, Chief sports reporter per The Times.

NEW: UEFA clubs competitions committee decides to scrap away goals rule in European football. Now needs ExCo approval. — Martyn Ziegler (@martynziegler) May 28, 2021