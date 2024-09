Theo a DAZN: "Finalmente è tornata la Theao. Nelle prime partite non eravamo al 100% mentalmente e fisicamente, ora mi sento bene"

Theo Hernandez ha parlato a DAZN al termine di Milan-Lecce. Le sue dichiarazioni:

È ufficialmente tornata la Theao (coppia Theo-Leao, ndr)? “Sì, finalmente è tornata. Le prime partite non eravamo al 100% mentalmente e fisicamente. Ora mi sto sentendo bene che è la cosa più importante”.

Poi hai indicato Leao sul gol: “L’assist è suo, poi ho fatto gol ancora più bello (ride, ndr). Sono felice”.

Ora il Leverkusen: “Col Liverpool non abbiamo avuto le certezze che volevamo. Adesso ci aspetta una partita molto tosta, dobbiamo recuperare bene e dobbiamo allenarci bene per arrivare a quella partita così importante”.

