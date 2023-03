Theo a Milan TV: "Abbiamo fatto una partita molto buona, vogliamo ringraziare i tifosi"

Sull'emozione di giocare la Champions League

"Sappiamo che è bello giocare in Champions League, adesso dobbiamo lavorare bene e vedere chi affronteremo nei quarti per andare avanti. Noi vogliamo arrivare al massimo. In Serie A dobbiamo giocare come in Europa, penso che giochiamo diversamente. L'importante è aver passato il turno".

Su Leao

"Rafa è un giocatore incredibile. Il mister ci ha detto di giocare liberi ed è quello che stiamo facendo. Giochiamo molto bene insieme e sono felice di farlo. Quando giochi così ti diverti. Abbiamo fatto una grandissima partita, grazie a questo siamo qua"